TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。第1子とのお出かけショットを披露した。今年1月に第1子出産を報告した近藤アナは「（赤ちゃん）と少しずつお出かけ練習」とベビーカーに乗るわが子とのお出かけショットを披露。「慣れない場所に緊張しているのかずっとキョロキョロ手を握りしめていました〜あと膝に乗せていたら、私の腕を食べていました」とほのぼの。「何していても可愛いなあ。