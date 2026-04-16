今回は、不倫して離婚した夫が、厳しい現実に直面したエピソードを紹介します。離婚後、初めて妻に会いに来たけど…「妻の妊娠中に魔がさして不倫し、妻に不倫がバレて離婚することになりました。元妻とは妊娠中に別居したので、子どもには会えていませんでした。そんなある日、どうしても子どもに会いたかった俺は、元妻が暮らす実家に行ったんです。いきなり来た俺を見て、元妻は唖然としながらも、子どもを抱っこさせてくれまし