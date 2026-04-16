・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５５９．５８（－４９．４８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０６６．７０（＋２２．４８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２７４．５７（－５３．２９） ・ロシア・ＲＴＳ １１４７．８５（＋１５．７８） 出所：MINKABU PRESS