・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９１．２９ドル（＋０．０１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８２３．６ドル（－２６．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７９４９．１セント（＋１０．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９３．７５セント（＋１．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５１．２５セント