１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７２．２７ドル安の４万８４６３．７２ドルと３日ぶりに反落した。トランプ米大統領がイランとの戦闘状態について、終結に向かっているとの考えを示した。これを受けてＮＹダウはプラス圏で推移する場面があったものの、主力株の一角に利益確定売りが出て下げに転じた。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は過去最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞やＪＰ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男児死体遺棄 37歳父親を逮捕
- 2. 男児死亡 父親が関与認める供述?
- 3. 男児の義父 珍しく欠勤あったか
- 4. BD出場の格闘家逮捕 殺人未遂か
- 5. 新幹線で大声下ネタ話に批判殺到
- 6. 男児遺体遺棄 父親のデマが拡散
- 7. 「父の話しないで」男児との関係
- 8. 死体遺棄の疑いで安達結希さんの父親の逮捕状を請求 京都小学生行方不明
- 9. 「間違いありません」容疑認める
- 10. 逮捕の父、本名と無関係のあだ名
- 1. 男児死体遺棄 37歳父親を逮捕
- 2. 男児死亡 父親が関与認める供述?
- 3. 男児の義父 珍しく欠勤あったか
- 4. BD出場の格闘家逮捕 殺人未遂か
- 5. 死体遺棄の疑いで安達結希さんの父親の逮捕状を請求 京都小学生行方不明
- 6. 「間違いありません」容疑認める
- 7. 逮捕の父、本名と無関係のあだ名
- 8. 家宅捜索 自宅で「携帯」押収か
- 9. 給食に牛乳ではなく緑茶を提供
- 10. 里親家庭で同居の小6女児にわいせつ行為、動画撮影か 世話役の25歳男を逮捕「自分の立場を利用」 SNSで動画提供した可能性も
- 1. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 2. 「変態歯科医」が4度目の逮捕
- 3. 日高屋、番組での社長発言を謝罪
- 4. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 5. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 6. 毎日うどん…定年後の「孤独」
- 7. 寝て起きるだけ 過酷な労働環境
- 8. 鈴木貴子氏、検察の改ざんに苦言
- 9. 公安調査庁の答弁で国会ストップ
- 10. なぜ渋谷の人気場所に白タク滞留
- 1. 通行料に私見「認めざるえない」
- 2. 米誌「世界の100人」に高市首相
- 3. 新航空 エコノミーに三段ベッド
- 4. 米とイラン 戦闘終結へ「合意」
- 5. 韓国行ったら驚愕すること 解説
- 6. 慰安婦像にキス 韓国で懲役刑
- 7. 豪の街で中国人女性が暴行被害
- 8. トルコ 2日連続で学校銃撃事件
- 9. 車内でコーヒー販売 中国で話題
- 10. 米大統領 イエス化パロディ拡散
- 1. 「世界最高峰ブランド」が窮地に
- 2. サントリーHD 第一三共を買収
- 3. 「おかしいだろ!」ATM前で絶叫
- 4. 今しか見られない「地下神殿」
- 5. 立ちションで会社クビ&自己破産
- 6. メルカリ&ポイ活"やるな"FP警鐘
- 7. 数量不足のADHD薬、在庫は偏在
- 8. 博報堂の選考で地蔵に→4社内定
- 9. パンチくん変化で…来客も変化か
- 10. 退職代行を利用→社員が家凸6回
- 1. スマホ契約 法改正の「リスク」
- 2. 健康に生きるには「いい睡眠」
- 3. 40%ポイント還元 UGREEN充電器
- 4. 【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？
- 5. スマホの最新売れ筋ランキング
- 6. 2026年3月に売れたスマホTOP10
- 7. スマホが重い原因はLINE 解決法
- 8. 「ゲルニカ」を超拡大してじっくり鑑賞できる「Guernica Gigapíxel」、可視光線・紫外線・赤外線・X線と複数の撮影技術で比較することで修復歴などを確認可能
- 9. EdgeのUI Copilot風に変更か
- 10. 2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
- 11. 2018年夏スマホでカメラ性能を比較！HUAWEI P20 ProやXperia XZ2 Premium、Galaxy S9+、AQUOS R2、ZenFone 5、OPPO R11s、iPhone Xの注目7機種（人物編）【レビュー】
- 12. Microsoft、2026年4月の月例更新 - CVEベースで165件の脆弱性への対応が行われる
- 13. アルテミス2無事帰還も、着陸用カプセルのはがれ落ち方が疑問を呼ぶ
- 14. Amazon「Fire TV」デバイスのUIが刷新、日本独自の「アニメタブ」で“春アニメ”検索も容易に
- 15. 新ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」を写真や動画で紹介！Wi-Fi 6Eや45W充電などに高性能化しつつもシリーズ最薄＆最軽量に【レビュー】
- 16. ハンドメイドオーディオメーカーMHaudioが作るハイブリッド真空管アンプ「MHaudio UA-1」
- 17. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 18. コンバース不振の背景を探る。若者の支持を失わないためのブランド戦略
- 19. au Online Shopやau Styleなどでメーカー版を販売する「au Flex Style」が提供開始！第1弾でNothing Phone (4a)やOPPO Find N6が販売
- 20. 公衆無線LANサービス「Japan Connected-free Wi-Fi」のAndroidおよびiOS向けアプリに脆弱性！すでに最新状態に更新で対応可能に
- 1. LINEで「伊東純也と関係持って」
- 2. 大谷超え6号 シュワバー単独2位
- 3. 岡本和真に「日本のジーザス」
- 4. 村上は「第二の筒香だ」辛辣報道
- 5. 大谷が「自虐投稿」日本人爆笑
- 6. オリ宮城 評価が急落で評価急落
- 7. 山本由伸へ異例の論調? 話題呼ぶ
- 8. 古閑氏トリプルボギー不倫に持論
- 9. 大谷の投手専念に「覚悟しろ」
- 10. 岡本和真 4試合ぶりの安打に言及
- 1. 新幹線で大声下ネタ話に批判殺到
- 2. 男児遺体遺棄 父親のデマが拡散
- 3. 「父の話しないで」男児との関係
- 4. ドラえもん コロコロ掲載最終回
- 5. 京都の男児遺体 親族の声を入手
- 6. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 7. 「モーニングショー」発言を謝罪
- 8. 木村拓哉の「祝福」ファン複雑か
- 9. ゆず北川悠仁、実母の死去を報告
- 10. 中居氏事務所HPのドメインが更新
- 1. レンジでたった10分 ズボラ角煮
- 2. ミスド 春夏の期間限定メニュー
- 3. 相席食堂で露呈 危機管理が甘い
- 4. 1人ハワイ旅行→ありえない展開
- 5. 彼女の実家で「3つの衝撃」語る
- 6. 「美味いぞ」米国人が海鮮堪能
- 7. 「雑な扱い」の危険性と対処法
- 8. 期間限定で「ドミノデカ盛り祭」
- 9. 雑巾のようにウエストを絞れる
- 10. マックナゲット15ピース限定販売