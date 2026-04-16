１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７２．２７ドル安の４万８４６３．７２ドルと３日ぶりに反落した。トランプ米大統領がイランとの戦闘状態について、終結に向かっているとの考えを示した。これを受けてＮＹダウはプラス圏で推移する場面があったものの、主力株の一角に利益確定売りが出て下げに転じた。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は過去最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞やＪＰ