阪急うめだ本店が、フレグランスの魅力を紹介する「HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026」を4月29日から5月4日まで開催する。【画像をもっと見る】同イベントには、ラグジュアリーメゾンからライフスタイルブランド、ニッチフレグランスのセレクトショップまで17ショップが集結。多角的な観点でフレグランスの魅力を伝える。メイン会場となる阪急うめだ本店の祝祭広場では、一部ブランドが先行販売を実施する。「ジョー