「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が、ニューヨーク市マディソンアベニュー45番地に旗艦店「ISSEY MIYAKE / NEW YORK」をオープンする。営業開始日は5月8日。【画像をもっと見る】新店舗は、マディソンアベニューと26丁目の角に位置するニューヨークライフビルの1階に位置。2階建ての店舗は1200平方メートルの面積を有し、ニューヨークの建築事務所SO-ILが設計を担当した。店内中央には大型ガラスを精密加工した透明の階段