「カレーハウスCoCo壱番屋」（運営：壱番屋）は、きょう16日より新メニュー『ケララチキンスパイスカレー』を数量限定で販売する。【画像】ココイチの新作『ケララチキンスパイスカレー』ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」の新作となり、南インドのケララ州で親しまれ、ココナッツミルクと多様なスパイスが特徴の「ケララチキンカレー」に着目した。ココイチでは、その特徴を表現しながらも、幅広い客層に向けた、す