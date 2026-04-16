◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が本拠のエンゼルス戦に「３番・右翼」で先発出場し２試合ぶりの７号本塁打を放った。最近４戦で４発となり量産ペースに入ってきた模様だ。お得意の１回のホームランだ。２死無走者で打席に立つと、カウント１―２からの４球目。真ん中低めのシンカーをジャストミートすると打球は右翼席に一