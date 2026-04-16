ドラマ版「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」で知られる俳優ウォーカー・スコベル（17）が、同伴の可能性があった少女たちが命を脅かす脅迫を受けたことから、高校のプロム（北米の卒業式シーズンである4~5月ごろに開催されるパーティー）出席を断念したという。同ドラマで主人公パーシー役を演じるウォーカーは、地元の10代の少女たちが、熱狂的な