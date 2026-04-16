トヨタ自動車は15日、水素で走る燃料電池自動車「FC小型トラック」をいすゞ自動車と共同開発すると発表しました。 【写真を見る】トヨタ自動車がいすゞ自動車と燃料電池自動車「FC小型トラック」を共同開発へ 2027年度の生産開始目指す エネルギー補給の時間短いFCEVの利点生かす 水素で走る燃料電池自動車（FCEV）は、走行中に二酸化炭素を排出しないため、環境負荷を減らすことが期待されています。トヨタ自動車によりま