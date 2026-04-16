16日は、晴れるところ、晴れてくるところが多い見込みですが、関東では午後に通り雨の可能性があります。また、西日本〜関東で夏日のところもあるでしょう。■全国天気（16日予報）きょう（16日）は、低気圧が関東の東の海上に次第に離れていくでしょう。西日本・東海・北海道では、朝から晴れるところが多い見込みです。北陸・東北日本海側も次第に晴れてくるでしょう。関東沿岸部・東北太平洋側の雨も朝のうちに止みそうです。な