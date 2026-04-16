沖縄県与那国町へのミサイル部隊の配備計画をめぐり、中国外務省は「自衛および専守防衛の範囲をはるかに超えている」と反発しました。【映像】「異を唱えない」と伝えた上地町長与那国町へのミサイル部隊の配備計画については上地町長が13日、小泉防衛大臣に「異を唱えない」と伝えました。これについて中国外務省の報道官は、「軍事対抗の最前線の要塞を築くものであり、地域の平和と安定を脅かしている」と指摘しました。