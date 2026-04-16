人手不足対策など社会課題の解決にもつながる最新の人型ロボットの展示会が都内で始まりました。技術開発が進む中国企業の出品が相次いでいます。【映像】荷物を運ぶ人型ロボット（実際の映像）劉麗櫻リポ「荷物を運ぶ人型ロボットのデモンストレーションが行われています」「すごい静かに置きました」この人型ロボットは日本で初めて披露され、重さ50キロまでの荷物を運ぶことができます。上半身が上下に動き、床に置かれた荷