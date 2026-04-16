「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）ようやく広島・小園海斗内野手の表情に笑顔が戻った。鮮やかにはじき返した打球が外野で弾む。右手を高く掲げ喜びを表現すると、左翼席の熱気が一段階上がった。２６打席ぶりの安打は貴重な適時二塁打。「ずっとチームに迷惑をかけていたので、遅くなりましたが１本出てよかったです」と、久しぶりの快音に胸をなで下ろした。１点リードで迎えた六回だ。１死から菊池が左翼線