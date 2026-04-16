アニメ『パンどろぼう』（NHK Eテレにて10月放送）の新情報が発表された。パンどろぼう役は声優・朝井彩加が担当し、エンディング主題歌はきゃりーぱみゅぱみゅに決定した。【動画】キャラ声も解禁！公開された『パンどろぼう』PV公開されたティザーPV第2弾では、朝井演じるパンどろぼうのキャラクターボイスを聴くことができ、パンをもって駆け回る可愛らしいパンどろぼうの様子を楽しめる。同作は、2020年に1作目が刊行さ