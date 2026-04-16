人気コスプレイヤーえなこが16日までに自身のインスタグラムを更新。黒レースのモノトーンのブラウス姿を披露した。「いつも衣装制作でお世話になっているリアラさんの『20周年記念パーティー』に参加してきたよ」と報告。黒レースのモノトーンのブラウス姿の写真をアップし「プレゼント企画のプレゼンターを担当したりとっても楽しいパーティーだった」と記した。また、ストーリーズでは「集英社のコスプレ写真集とか普段