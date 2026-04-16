老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人からの質問です。Q：現在60歳、障害等級3級の障害年金をもらっていますが、老齢年金を70歳で繰り下げ請求できますか？「現在60歳です。今