ドジャースの山本由伸投手（２７）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、７回２／３を投げ、１被弾を含む４安打１失点、７三振１四球で今季３勝目は逃した。２―１で競り勝ったチームの２連勝に貢献した。昨年のワールドシリーズで３勝を挙げ、ＭＶＰに輝いた山本はいまやメジャーを代表する投手の一人だ。しかし、ニューヨーク・ポスト紙の看板記者として知られるジョン・ヘイマン記者は自身