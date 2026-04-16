お笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の妻で、元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサー（４６）が、社会人になる前の約２５年の付き合いという“同期”アナウンサーとの再会を報告した。２００２年にフジテレビに入社した中村アナは「内定前アナウンスセミナーからのお付き合い」と、同年にテレビ東京に入社した大橋未歩アナと顔を寄せて腕を取り合う２ショットを投稿。そして「局は違えど同期の活躍は今も昔も自分も頑張