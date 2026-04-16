アメリカのトランプ政権は14日、違法とされた相互関税などで徴収した関税の返還をめぐり、専用のシステムの第一段階の開発を終えたと明らかにしました。20日から稼働します。税関・国境警備局がアメリカの国際貿易裁判所に14日提出した書面によりますと、違法とされた相互関税などで徴収した関税の返還をめぐり、専用のシステムの第一段階の開発を終えたということです。システムは20日から稼働しますが、多様なケースに対応するた