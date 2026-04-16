初夏の訪れを感じる和スイーツが今年も登場♡赤福の季節限定「水ようかん」が販売スタートしました。なめらかな口あたりとすっきりとした甘さが魅力の一枚流しタイプで、自宅で好きなサイズに切り分けて楽しめるのもポイント。これからの季節にぴったりの涼菓をチェックしてみてください♪ 一枚流しの贅沢な味わい♡ 「赤福水ようかん」は320g入りで1,200円（税込）。北海道産小豆のこし餡を使用