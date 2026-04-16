イメージや感覚では「理解できない、実践できない」ことがゴルフには多々ある。 それらをクリアにした１冊が『ゴルフスイング物理学』だ。「効率よくうまくなれる！」と評判の理論を毎月少しずつ紹介する。 ゴルフスイング物理学がスイングの悩みを減らしていく プロのスイング プロや上級者のスイングは寝た状態からインパクトへ下ろす際、浮き上がろうとするヘッドを下に押さえつけながら振る。そのため