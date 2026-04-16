前夜敗戦の阪神は１５日の巨人戦が雨天中止となり、開幕からの連続カード勝ち越しは５で止まった。それでも１６試合を戦い１１勝５敗の２位で、今季１２球団で唯一の連敗なし。好調を続けるカギを、デイリースポーツ評論家・井川慶氏が分析した。◇◇今の阪神は開幕から５カード連続で勝ち越したように、非常にいい形で回っています。内容を見ても勢いだけということではなく、しっかりと力があった上で勝てていると思