きのう夜、茨城県下妻市で乗用車が歩行者2人をはねる事故がありました。歩行者2人は意識不明の状態で病院に運ばれ、このうち1人が死亡しました。きのう午後8時半前、下妻市小島の路上で「負傷者が2人いる」と110番通報がありました。警察によりますと、普通乗用車が片側1車線の直線道路を走行中、歩いていた男女2人をはねたということです。2人はいずれも頭を強く打ち、意識不明の状態で病院に運ばれていて、このうち下妻市田町に