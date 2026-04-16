ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が16日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。タイトなピラティスウエア姿の自撮りショットを公開した。「ピラティスはじめて1カ月1年間は頑張りたい」とつづり、ロッカーでの黒のピラティスウエア姿の自撮りショットをアップした。瀧山アナは兵庫県出身。2011年にNMB48に2期生として加入、翌12年1月15日に学業優先を理由にグループを卒業。関西学院大学進学後にタレント活