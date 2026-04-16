阪神は１５日、巨人戦（甲子園）が雨天中止となり、開幕からの連続カード勝ち越しが５で止まった。甲子園室内で調整を見守った藤川球児監督（４５）が１６日の仕切り直しの一戦へ向け、思いを語った。−対戦カードが２巡目に入った中、雨天中止。「お茶の間の皆さんの中には毎日、プロ野球を楽しみにしているファンの方もいますからね。夜は寂しいでしょうね。すごく理解します」−１５日はルーカスが先発予定だった。１６