美麗セダン！トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年3月5日、これまで「bZ7」として開発を進めていたフル電動セダンを「プラチナ7」として発売しました。プラチナ7は、中国市場におけるトヨタBEV（バッテリー式電気自動車）の最上級セダンとして開発され、電動化と知能化を高次元で融合させています。【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「“後輪駆動”セダン」を画像で見る（70枚）ボディサイズは全長5130mm