元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が13日、TOKYO FMの生ワイド番組『Blue Ocean（ブルーオーシャン）』（月〜金前9：00〜11：00）にゲスト出演。この日は、奇しくも同じTOKYO FMの生ワイド番組『THE TRAD』（月〜木後3：00〜4：50）に“りくりゅうペア”こと三浦璃来（24）＆木原龍一（33）がゲスト出演する日で、番組を通して2人にメッセージを届けた。【写真】スケートリンクとは“雰囲気ガラリ”！シック