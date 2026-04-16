強盗をするために、バールなどの凶器を準備した疑いで男5人が逮捕された。山口優空容疑者ら5人は13日、台東区上野にあるコインパーキングで、車の中にバールやナイフ、催涙スプレーなどを隠し持ち、強盗をするために準備した疑いがもたれている。山口容疑者らは、「強盗する予定だった」などと話しているという。