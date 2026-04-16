見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第14話が16日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい…一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴