【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の人気作品に出演し、声優ユニットTrySail（トライセイル）としても活躍する麻倉ももが、4月14日に生配信を行い、4月29日にリリースするニューシングル「crumb」に関する新情報を続々と公開した。シングルでは初の試みとなるフォトカードやステッカーなどが付属する豪華仕様パッケージは、事前にSNSで一部が公開され注目を集めていたが、本配信では実物が披露され、ファンの