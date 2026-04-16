【モデルプレス＝2026/04/16】Hey! Say! JUMPの山田涼介の新連載「BEAUTY DIARIES」が、4月22日発売の「VOCE」6月号（講談社）よりスタートする。【写真】32歳人気アイドル、緑×青の斬新スタイリング◆山田涼介、新連載スタート山田の連載が「BEAUTY DIARIES」としてリニューアル。新連載ではぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、見る美容液としての麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を「VOCE」がとこ