プロにあってアマチュアにない「ゼロ振り子」を習得する方法 「ゼロ振り子」の動きはクラブを右回転させてマスター 「ゼロ振り子」を構成する動きは、グリップした両手を支点にクラブをクルクル回す動きにすべて含まれています。体の前でクラブを持ち、この動きをやっていれば自然に「ゼロ振り子」ができます。 その際、右回り（自分から見て時計回り）に回すと一石二鳥。この先、体の動きが大きくなっても振る方向は変わ