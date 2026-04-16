気づかい皆無の地雷ワード『どうして貯金できてないの？』 自分の稼ぎを過大評価しがちな夫 ふと預金通帳などを見て、我が家の経済状況を知った際に夫が発しがちなひと言。面倒な家計管理は妻任せなのに「貯金がないのはオレの稼ぎをきちんと管理してないから」というニュアンスが漂います。 妻としても、上がらない夫の給料で物価の上昇や子どもの教育費などをやりくりして日々苦労しているわけで、反対に「もっと稼