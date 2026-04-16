表情から意志の強さを見る 意志が弱ければ、仕事や趣味、スポーツにおいてもがんばりはきかないですが、意志が強ければ、責任を持って、すべてのことを最後までやり遂げられます。 意志の強さは顔の型や表情から感じることができます。一文字にした締まった口、あごの張りや肉の締まり方、骨格の太さなどでもわかりますが、特に、目によく表れます。また、頰の横の部分が外に張り出している人は忍耐力が強く、前に