他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】人の気持ちに引きずられてしまいます 【Ａ】短い時間でもよいのでその場を離れてみましょう 自分と相手の間にしっかりと「感情・意志の境界」を引けていないと、相手の気持ちに入りこみすぎて、自分までつらくなってしまいがちです。 「いやだな」「不安だな」などネガティブな気持ちが湧いてきたら、いったんその場を離れて、相手に近づきすぎた「境界線」をリセットするとよ