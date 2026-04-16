日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3389（+8.0+0.24%） ホンダ1286（+1+0.08%） 三菱ＵＦＪ2933（+19.5+0.67%） みずほＦＧ6995（+40+0.58%） 三井住友ＦＧ5702（+52+0.92%） 東京海上6855（+19+0.28%） ＮＴＴ154（0.00.00%） ＫＤＤＩ2621（-13-0.49%） ソフトバンク220（-0.8-0.36%） 伊藤忠1994（-0.5-0.03%）