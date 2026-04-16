主要中央銀行は利上げ急がない姿勢、ECB関係者は据え置きの方向で検討 ECBは今月の会合で政策金利を据え置く方向で検討しているとブルームバーグが報じている。 今月末の会合までに入手するデータは米イラン戦争が欧州経済やサプライチェーンにどれほどの影響を与えたかについて明確な答えは得られないだろう。米イラン和平交渉が進行中であるため、被害を最小限に抑えられる可能性も残っている。そ