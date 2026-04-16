【本日の見通し】イラン情勢など確認しながら、方向性探る展開 週末に決裂した米国とイランの協議について、早期再開期待が広がっており、ドル高の調整につながっている。一方で、今週のIMF/世界銀行グループの春季大会で米国に集まっているECBや英中銀関係者から、物価高を警戒しつつも、利上げの判断については慎重な姿勢が示されており、一時かなり強まった欧州通貨の早期利上げ期待が後退。欧州通貨高ドル安