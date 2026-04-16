東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.00高値159.15安値158.65 159.72ハイブレイク 159.43抵抗2 159.22抵抗1 158.93ピボット 158.72支持1 158.43支持2 158.22ローブレイク ユーロドル 終値1.1799高値1.1808安値1.1772 1.1850ハイブレイク 1.1829抵抗2 1.1814抵抗1 1.1793ピボット 1.1778支持1 1.1757支持2 1.1742ロ&#12