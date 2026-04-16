プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が１５日、都内でデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）へ向けた記者会見を行った。藤波はメインイベントで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と対戦を予定しており、会見も成田と同席での開催が告知されていた。会見にはイスが２つ用意されたが藤波が登壇すると司会者から「成田蓮選手ですが、会見をボイコットする旨