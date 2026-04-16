◆米大リーグフィリーズ―カブス（１５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のフィリーズ戦に先発し、１回にターナーに初回先頭アーチを浴び、現地１０日のパイレーツ戦で６回無安打投球がストップした。先頭ターナーの２球目だった。９２・３マイル（約１４８・５キロ）の真ん中直球をセンターにはじき返された。打球は１０５・２マイル（約１６９・３キロ