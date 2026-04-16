タレントの菊地亜美（35）が15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。テレビ局でバッタリ会った元サッカー日本代表とのショットを公開した。「まさかのテレビ局でたまたま会って」と記し、サッカー元日本代表FW柿谷曜一朗氏とのショットを公開した。「私に会えて嬉しそうでした笑」と親しげにつづった。菊地と柿谷氏は柿谷氏の妻、タレントの丸高愛実を含め、毎年両家族で旅行に行くなど家族ぐるみで仲良しで、