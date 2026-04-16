日本の音楽番組に初出演した韓国の新歌姫が、圧巻のパフォーマンスを披露。自身の楽曲だけでなく日本のヒットソングを見事にカバーする多彩さをみせ、視聴者を驚かせている。【映像】「どこで覚えたん？」韓国の19歳歌姫が“まさかの日本語”を話すABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭