4月16日（木）の『アメトーーク！』では、芸人腕試し企画「立ちトーーク」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！メンバーは、出川哲朗、飯尾和樹（ずん）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、新山（さや香）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、山崎弘也（アンタッチャブル）、田中卓志（アンガールズ）、山添寛（相席スタート）、伊藤俊介（オズワルド）。爆笑トークを数珠つなぎしていく。出川は「WBCを観にマ