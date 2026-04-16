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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・失業率 １０：３０豪・新規雇用者数 １１：００中・ＧＤＰ（国内総生産） １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・不動産開発投資 １１：００中・固定資産投資 １５：００英・鉱工業生産 １５：００英・製造業生産指数 １５：００英