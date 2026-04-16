１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円００銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円６０銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。 米国とイランが戦闘終結に向けて近く再び協議するとの観測から、ドル円相場は日本時間夕に１５８円６５銭まで軟化する場面があった。ただ、不確実性が高いことから海外市場で