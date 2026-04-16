１６日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株を中心に根強い買いが続き、日経平均株価は３日続伸する公算が大きい。２月２７日につけた史上最高値５万８８５０円２７銭が意識されるところだが５万８０００円台では上値も重く、前日は５万８５００円台まで上値を伸ばした後は伸び悩む展開となった。きょうも上げ幅は限られそうで最高値更新はお預けとなる可能性がある。前日の欧州株市場は高安まちまちだったが、総じて見送り