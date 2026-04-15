糖尿病の重大な合併症である「糖尿病網膜症」は、場合によっては失明することもあります。そのため、糖尿病患者は定期的な眼科検診が不可欠です。では、糖尿病患者の眼科検診を受ける際に、注意することはあるのでしょうか。「秋野眼科医院」の秋野先生に詳しく教えていただきました。 監修医師：秋野 邦彦（秋野眼科医院） 東京医科大学卒業。その後、慶應義塾大学医学部眼科学教室、埼玉メディカルセンター、済生